نتيجة التغيرات المناخية..سعدان: أفريقيا ما زالت تطالب بالتمويل المادي من الدول المتقدمة..فيديو

أكد عادل سعدان، المسئول عن التمويل المناخي بالوفد التونسي، أن هناك العديد من اليات التمويل التي نريد أن نضعها، أهمها التمويل المادي للدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية.

وقال عادل سعدان، خلال لقاء له لفضائية “أكسترا نيوز”، أنه تم الاتفاق، خلال قمة المناخ السابقة، على وجود صندوق أخضر للمناخ، وتم التزام الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، لكن حتى الان لم يتم توفير هذا المبلغ.

وتابع المسئول عن التموي المناخي بالوفد التونسي، أن افريقيا مازالت تطالب بالتمويل المادي، مؤكدا أنه نحن بصدد البحث من خلال قمة المناخ لكيفية الوصول للعدالة المناخية، لأن القارة الافريقية لا تمثل سوى 3% من الإنبعاثات في العالم.

مطلب رئيسي.

وأشار عادل سعدان إلى انه لا بد من عدالة في التمويل، مؤكدا أنه لا بد من التساوي في التمويلات للقارة الأفريقية، وهو مطلب رئيسي.

