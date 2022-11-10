محمد الشرنوبي يكشف عن بدايته في الفن مع منى الشاذلي اليوم

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم الشاب محمد الشرنوبي، في حلقة اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث الشرنوبي عن تجاربه الفنية المختلفة التي قدمها خلال الفترة الماضية، والتي كان أحدثها دوره في مسلسل "إيجار قديم". كما يتحدث أيضا عن حالة الجدل التي صاحبت عرض مسلسل "فاتن أمل حربي"، ودور الشيخ يحيى الذي قدمه خلال المسلسل.

ويحكي الشرنوبي خلال اللقاء عن كيفية دخوله مجال الفن، وأسباب ابتعاده عن الغناء خلال فترة طويلة من بداية ظهوره، وكيف كان يحصل على أدوار بعينها خلال مرحلة معينة من مراحل حياته.

ويقدم الشرنوبي خلال اللقاء مجموعة من أجمل أغانيه، كما يشارك في مجموعة من الألعاب التلفزيونية مستعيدا ذكريات طفولته الكوميدية، التي شاركه فيها ابن عمه رامي صلاح الشرنوبي الذي يظهر معه للمرة الأولى من خلال لقاء تلفزيوني.

وفي سياق آخر، ينضم إلى الشرنوبي أعز أصدقائه الفنان محمد إبراهيم يسري، والذي شارك معه وصلة جديدة من الألعاب الكوميدية خلال اللقاء.