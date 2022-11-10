الطبق بـ 68 جنيها.. أسعار البيض اليوم الخميس 10-11-2022

استقر سعر البيض في الأسواق خلال تعاملات الأسبوع الجاري على الرغم من ارتفاع اسعار الدواجن في الأسواق بنحو 5 جنيهات لليكلو الواحد.

ويقدم موقع صدى البلد، أسعار البيض اليوم الخميس 10-11-2022، بكافة أنواع في المزارع وحتى وصوله إلى المستهلك

أسعار البيض اليوم الخميس في السوق

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس 10-11-2022، وتراوحت أسعار طبق البيض بين 70 و90 جنيها للكيلو.

سعر كرتونه البيض الأحمر سجلت 72 جنيها، للكرتونة لتصل إلى المستهلك بنحو 85 تقريبا.

ووصلت أسعار البيض الأبيض إلى 70 جنيها للكرتونة الواحد لتصل إلى المستهلك 82 و85 جنيها

وسجلت أسعار البيض البلدي 68 جنيها للكيلو لتصل في الأسواق إلى 72 جنيها

وطرحت وزارة الزراعة ، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 72 جنيها للابيض و 74 جنيها للأحمر.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الحفاظ على استقرار أسعار البيض والدواجن يتطلب تكثيف الاجتماعات بين وزارة التموين والزراعة وأعضاء البورصة ومنتجي الدواجن

بالإضافة إلى تكثيف وزارتى التموين و الزراعة المعروض من الدواجن و البيض مما يؤدى إلى تراجع بعض التجار المغالين فى أسعار البيض والدواجن

واستقرت أسعار الدواجن أيضا اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، لليوم الثالث على التوالي عقب ارتفاعها بداية الأسبوع بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم.. تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 40 و41 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 44 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتختلف أسعار الدواجن في الأسواق على حسب المنطقة.

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 54 و56 جنيهًا للكيلو

استقرت أسعار الدواجن البلدي عند 64 جنيهًا للكيلو

سعر الدواجن الرومي: بين 60 و65 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن اليوم الخميس

استقرت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء متراوحة بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر طبق الكبد والقوانص إلى 30 جنيها .

وسحل سعر كيلو الأرانب إلى 82 جنيهًا.

واستقر سعر الشيش طاووق عند 89 جنيهًا.