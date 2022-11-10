أصدق كذبة.. نادين الراسى تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جديدة لها

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ، متابعيها بـ صور من احدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نادين الراسي قائلة " أصدق كذبة !! وبتبقى الصُّور! ".

و يذكر أن الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، لقي مصرعه صباح السبت 27 أغسطس 2022، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.



من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.