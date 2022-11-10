زد 2003 يفوز على فيوتشر بهدف دون رد

زد ٢٠٠٣ يفوز علي فيوتشر بهدف دون رد ببطولة الجمهورية

فاز فريق ٢٠٠٣ ناشئين كرة القدم بنادي زد ، على فريق فيوتشر بنتيجة هدف دون رد ، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .



يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع السابع ببطولة الجمهورية القسم الاول لمواليد ٢٠٠٣ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.



وأحرز هدف فوز المباراة اللاعب يوسف محمد عبد الكريم.



وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ، على توجيه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الفوز اليوم .

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام خلال فترة التوقف الحالية.