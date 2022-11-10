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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد ٢٠٠٣ يفوز علي فيوتشر بهدف دون رد ببطولة الجمهورية

زد 2003 يفوز على فيوتشر بهدف دون رد

صدى البلد

فاز فريق  ٢٠٠٣ ناشئين كرة القدم بنادي زد  ، على فريق فيوتشر بنتيجة هدف دون رد ، تحت قيادة ستيفن مودرات المدير الفني للفريق .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع السابع ببطولة الجمهورية  القسم الاول لمواليد ٢٠٠٣ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.


وأحرز هدف فوز المباراة اللاعب يوسف محمد عبد الكريم.


وحرص  الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ، على توجيه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الفوز  اليوم .

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام خلال فترة التوقف الحالية.

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