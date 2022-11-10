شامبو مشهور في الأسواق يرتبط بخطر الإصابة بالسرطان

سواء كنت تستخدمها لتلميع الشعر الذي فقد حجمه أو لإحياء تسريحة شعرك في يوم حافل ، فقد أصبح الشامبو الجاف منتجًا رائعًا للكثيرين.. ومع ذلك ، فقد استدعت شركة Unilever طواعية أكثر من 1.5 مليون منتج بسبب مادة كيميائية مسببة للسرطان.. من Dove إلى Nexxus ومن Suave إلى TRESemmé

وفقا لموقع express.co.uk وجدت الشركة آثارًا لهذه المادة الكيميائية المسببة للسرطان في الشامبو الجاف من علامات تجارية مثل Dove و Nexxus و Suave و TRESemmé و TIGI ، وقد تم إنتاج جميع المنتجات المعنية قبل أكتوبر 2021.

واستدعت شركة يونيليفر هذه المنتجات لمجرد توخي الحذر، مدعية أن مستويات البنزين الكيمائي الملوث،الموجودة في تحقيقاتها لم تكن عالية بما يكفي للتأثير سلبًا على المستهلكين

وقد ينتج عن تعرض الجلد للبنزين الإصابة بالعديد من أنواع السرطان مثل سرطان الدم وأمراض أخرى تسبب الوفاة،

وأضاف البيان: "ستقدم علاماتنا التجارية أيضًا تعويضات للمستهلكين الذين اشتروا المنتجات التي تأثرت بهذا الاسترجاع.

قالت في بيان لها يجب على المستهلكين التوقف عن استخدام منتجات بخاخ مكيف الهواء الجاف ومنتجات رذاذ الشامبو الجاف والتخلص منها بشكل مناسب.