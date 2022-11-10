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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا هايلاندر موديل 2022 في السعودية | صور

تويوتا هايلاندر موديل
تويوتا هايلاندر موديل 2022

تقدم العلامة التجارية تويوتا مجموعة متنوعة من سيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق السعودي يأتي على رأسها سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 التي تعتبر أكبرها حجماً، وتتميز بقدراتها الهائلة بفضل منظومة الدفع الرباعي، وتجهيزات الرفاهية الخاصة بها.

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تويوتا هايلاندر موديل 2022 

مواصفات السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022  

تستمد السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022  قوتها من منظومة دفع هجينة، تتكون من محرك احتراق داخلي يتألف من 4 أسطوانات، وبسعة 2.5 لتر، مدعوم بمحرك كهربائي، وتصل قوة السيارة الى 240 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 237 نيوتن/متر.

تويوتا هايلاندر موديل 2022 

يتصل المحرك في السيارة بناقل حركة تتابعي متغير إلكتروني (ECVT)، ونظام الدفع فه جر أمامي  في الفئة الأولى LE HEV ، ودفع رباعي (AWD E-Four) بفئات GLE HEV 4X4 و LTD HEV 4X4. 

تويوتا هايلاندر موديل 2022 

تتوفر السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 من الداخل بمقصورة رحبة ومريحة، وتتمتع بتصميم أنيق، وتعتبر مخصصة للسفر لساعات طويلة، كما تأتي مزودة بمقاعد مريحة من الجلد الفاخر، وكونسول وسطي مميز، ومزودة بشاشة كبيرة بقياس 8 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد اوتو، وشاشة عدادات بقياس 7 بوصة اختيارية.

تويوتا هايلاندر موديل 2022 

سعر السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022  

تويوتا هايلاندر موديل 2022 فئة LE HEV بسعر 145,360 ريال

تويوتا هايلاندر موديل 2022 فئة GLE HEV 4X4 بسعر 158,010 ريال

تويوتا هايلاندر موديل 2022 فئة LTD HEV 4X4 بسعر 190,900 ريال

 

 

تويوتا هايلاندر موديل 2022 الكروس اوفر السعودية هايلاندر تويوتا

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