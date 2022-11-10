سعر تويوتا هايلاندر موديل 2022 في السعودية | صور

تقدم العلامة التجارية تويوتا مجموعة متنوعة من سيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق السعودي يأتي على رأسها سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 التي تعتبر أكبرها حجماً، وتتميز بقدراتها الهائلة بفضل منظومة الدفع الرباعي، وتجهيزات الرفاهية الخاصة بها.

تويوتا هايلاندر موديل 2022

مواصفات السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022

تستمد السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 قوتها من منظومة دفع هجينة، تتكون من محرك احتراق داخلي يتألف من 4 أسطوانات، وبسعة 2.5 لتر، مدعوم بمحرك كهربائي، وتصل قوة السيارة الى 240 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 237 نيوتن/متر.

تويوتا هايلاندر موديل 2022

يتصل المحرك في السيارة بناقل حركة تتابعي متغير إلكتروني (ECVT)، ونظام الدفع فه جر أمامي في الفئة الأولى LE HEV ، ودفع رباعي (AWD E-Four) بفئات GLE HEV 4X4 و LTD HEV 4X4.

تويوتا هايلاندر موديل 2022

تتوفر السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 من الداخل بمقصورة رحبة ومريحة، وتتمتع بتصميم أنيق، وتعتبر مخصصة للسفر لساعات طويلة، كما تأتي مزودة بمقاعد مريحة من الجلد الفاخر، وكونسول وسطي مميز، ومزودة بشاشة كبيرة بقياس 8 بوصة، تدعم آبل كار بلاي وأندرويد اوتو، وشاشة عدادات بقياس 7 بوصة اختيارية.

تويوتا هايلاندر موديل 2022

سعر السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022

تويوتا هايلاندر موديل 2022 فئة LE HEV بسعر 145,360 ريال

تويوتا هايلاندر موديل 2022 فئة GLE HEV 4X4 بسعر 158,010 ريال

تويوتا هايلاندر موديل 2022 فئة LTD HEV 4X4 بسعر 190,900 ريال