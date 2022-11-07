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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات دفع رباعي جديدة في عمان | صور

صدى البلد

يضم السوق العماني مجموعة مميزة من سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بمجموعة ضخمة من التجهيزات القوية ووسائل الراحة والرفاهية، وأحدث أنظمة الترفيه، مما يجعلها تقدم تجربة قيادة استثنائية، بالإضافة لقدرتها على التعامل مع الطرق الصعبة.

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شيفروليه ايكونس موديل 2023

شيفروليه ايكونس موديل 2023

تتوفر السيارة شيفروليه ايكونس موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 215 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 252 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة شيفروليه ايكونس موديل 2023

شيفروليه ايكونس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 8,200 ريال

شيفروليه ايكونس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 8,900 ريال

شيفروليه ايكونس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 11,800 ريال

 

نيسان اكس تريل موديل 2023

نيسان اكس تريل موديل 2023

تتوفر السيارة نيسان اكس تريل موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، ينتج قوة قدرها 169 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 233 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 170 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة نيسان اكس تريل موديل 2023

نيسان اكس تريل موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 9,000 ريال

نيسان اكس تريل موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 9,200 ريال

نيسان اكس تريل موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 10,600 ريال

نيسان اكس تريل موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 13,500 ريال

نيسان اكس تريل موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 19,000 ريال

نيسان اكس تريل موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 19,000 ريال

 

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022

تتوفر السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، ينتج قوة قدرها 215 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 182 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 13,495 ريال

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 14,695 ريال

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 16,695 ريال

 

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 بثلاثة خيارات من المحركات، تتفاوت قوتها حسب السعر

المحرك الأول: رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، يعمل بالبنزين.

المحرك الثاني: رباعي الأسطوانات، سعة 2400 سي سي بقوة 147 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى دوران 400 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، يعمل بالديزل.

المحرك الثالث: سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 235 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 376 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويعمل بالبنزين.

 

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022

تويوتا فورتشنر موديل 2022 إصدار 2.7L EXR بسعر 12,300 ريال عماني

تويوتا فورتشنر موديل 2022 إصدار 4.0L GXRبسعر 14,400 ريال عماني

تويوتا فورتشنر موديل 2022 إصدار 4.0L VXRبسعر 15,700 ريال عماني

 

هوندا HR-V موديل 2022

تتوفر السيارة هوندا HR-V موديل 2022 بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 119 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك  CVT، ويصل معدل استهلاك السيارة من الوقود نحو 18.4 كم لكل لتر.

 

أسعار السيارة هوندا HR-V موديل 2022

هوندا HR-V موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 6,500 ريال

هوندا HR-V موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 8,000 ريال

هوندا HR-V موديل 2022 الفئة بسعر 8,900 ريال

 

ميتسوبيشي مونتيرو نيسان اكس تريل شيفروليه ايكونس الرياضية تويوتا فورتشنر هوندا HR-V

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