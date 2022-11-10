شكل المشاركة قيد الإعداد.. بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يشارك في القمة المقبلة لمجموعة العشرين في اندونيسيا عبر الفيديو.

وجاء ذلك بعد ما كشفت مسؤولة بالحكومة الإندونيسية، اليوم الخميس، أن الرئيس بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن السفارة الروسية في إندونيسيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في القمة المقبلة لمجموعة العشرين في بالي عبر الفيديو.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي قوله إن "شكل مشاركة فلاديمير بوتين قيد الإعداد".

وأضاف أنه: "من الممكن أن يشارك في القمة عبر الفيديو كونفرنس".

وفي وقت سابق، قال مسؤول بالحكومة الإندونيسية لرويترز إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيمثل بوتين في القمة، ومن المقرر أن ينضم الرئيس الروسي إلى أحد الاجتماعات عبر الإنترنت.

وبصفتها مضيفة مجموعة العشرين، قاومت إندونيسيا ضغوطا من الدول الغربية وأوكرانيا لسحب دعوتها لبوتين وطرد روسيا من المجموعة بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلة إنها تفتقر إلى السلطة للقيام بذلك دون إجماع بين الأعضاء.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كشف أنه لم يُحسم القرار بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.

وحسب "روسيا اليوم"، قال بيسكوف: "لا قرار نهائي بشأن مشاركة بوتين في قمة العشرين، ونبحث في بعض الجوانب الاستراتيجية التخطيطية".