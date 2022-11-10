بعد الانسحاب من خيرسون.. روسيا تحاول السيطرة على تكاليف الحرب في أوكرانيا

أعلن الكرملين، أن الحكومة الروسية ستقدم مقترحات للسيطرة على تكاليف "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وضبطها.

وأمر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أمس الأربعاء، قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

وقال القائد العام للقوات الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرجي سوروفكين، إنه "لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون"، لافتا إلى أنه اقترح "إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر".

وتعتبر خيرسون الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية من بين المناطق التي ضمتها موسكو، إذ تسيطر على كل من الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا في عام 2014.

وقبل أسابيع، قالت السلطات الأوكرانية إن قواتها تحاصر أكثر من ألف جندي روسي في إقليم خيرسون مع اشتداد المعارك.

ومنذ أيام أعلنت خيرسون، التي كان يقطنها قرابة 300 ألف نسمة قبل الحرب، أنها "بلا تدفئة ولا إضاءة بعد انقطاع الكهرباء والمياه عن المنطقة المحيطة، وتم تهجير السكان".