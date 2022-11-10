عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارثة حقيقية.. نجم السنغال السابق يعلق على إصابة ساديو ماني |خاص

ساديو ماني
ساديو ماني

علق مامادو ديالو، نجم منتخب السنغال السابق، على إصابة مواطنه ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

مهدد بالغياب عن المونديال.. أرقام ساديو ماني مع ليفربول وبايرن ميونيخ

أول تعليق من رئيس السنغال بشأن إصابة ماني وتهديد مشاركته بكأس العالم

وقال مامادو ديال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" إصابة ساديو ماني أمر صعب للغاية ليس فقط على السنغال ولكن على جميع شعوب إفريقيا".

أضاف:" إصابة ماني في ذلك الوقت بمثابة كارثة حقيقية".

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكدت أمس الأربعاء، غياب ساديو ماني عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فيردر بريمن، في الدوري الألماني.

وأصدر بايرن ميونخ بيانا رسميا خلال الساعات الماضية، أكد فيه أن ساديو ماني تعرض لإصابة في قدمه ولن يكون متاحًا لمباراة شالكه، وسيخضع للمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة، دون الكشف عن موقفه الرسمي من المونديال.

ويتواجد منتخب الستغال في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 أغسطس المقبل.

مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية -  المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا -  ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا -  سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

ساديو ماني السنغال بايرن ميونخ كأس العالم إصابة ساديو ماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

توجيه عاجل من رئيس الإمارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جمع المساجد غدا

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاصيل كاملة عنها الآن

ترشيحاتنا

وزير البترول: توفير التمويل يدعم فرص إفريقيا في استغلال مواردها بالشكل الصحيح

كارثة حقيقية.. نجم السنغال السابق يعلق على إصابة ساديو ماني |خاص

الرئيس السيسي يتفقد فعاليات المنطقة الخضراء بشرم الشيخ ويلتقي أعضاء اللجنة المنظمة

127 مشروعا استثماريا.. رئيس جهاز البيئة: نتائج مفاوضات تمويل المناخ 18 نوفمبر

بتطبيق على الهاتف|تعرف على شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

بسبب الحرب الأوكرانية.. بوتين يرفض حضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. شاكيرا تتجاوز أزمة الطلاق بطريقتها| شاهد

إياك أن تتجاهله.. عرض شائع ينذرك بإصابتك بسرطان الرئة

بسبب مخاوف.. سحب أدوية ضغط يتناولها الملايين مرتبطة بـ 7 سرطانات

وقع في المنور.. القصة الكاملة لتخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ