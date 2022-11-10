كارثة حقيقية.. نجم السنغال السابق يعلق على إصابة ساديو ماني |خاص

علق مامادو ديالو، نجم منتخب السنغال السابق، على إصابة مواطنه ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وقال مامادو ديال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" إصابة ساديو ماني أمر صعب للغاية ليس فقط على السنغال ولكن على جميع شعوب إفريقيا".

أضاف:" إصابة ماني في ذلك الوقت بمثابة كارثة حقيقية".

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكدت أمس الأربعاء، غياب ساديو ماني عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فيردر بريمن، في الدوري الألماني.

وأصدر بايرن ميونخ بيانا رسميا خلال الساعات الماضية، أكد فيه أن ساديو ماني تعرض لإصابة في قدمه ولن يكون متاحًا لمباراة شالكه، وسيخضع للمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة، دون الكشف عن موقفه الرسمي من المونديال.

ويتواجد منتخب الستغال في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 18 أغسطس المقبل.

مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.