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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تطرح مناقصة لشراء كمية ضخمة من القمح

القمح
القمح

قالت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في السعودية، اليوم الخميس، إنها طرحت مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 595 ألف طن من القمح، مؤكدة بذلك ما ذكره تجار أوروبيون في وقت سابق.

وذكر أحمد الفارس محافظ المؤسسة في بيان أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار غدا الجمعة 11 نوفمبر. وتطلب المناقصة تسليم الكمية بين أبريل ويونيو  2023. ومن الممكن توريد القمح من مناشئ اختيارية. وقال التجار إنه من المتوقع إعلان نتيجة المناقصة يوم الاثنين 14 نوفمبر.

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وقالت المؤسسة إن المناقصة تطلب قمحا صلدا بنسبة بروتين 12.5 بالمئة على شحنات بأحجام بين 55 و60 ألف طن للشحنة الواحدة.

وذكر التجار أن نحو 180 ألف طن من الكمية مطلوبة للوصول إلى كل من موانئ جدة وينبع والدمام بين العاشر من أبريل و25 يونيو. وأضافوا أن 55 ألفا أخرى مطلوبة للوصول إلى ميناء جازان بين 10 و25 يونيو.

وفي أحدث مناقصة في 24 أكتوبر طلبت المؤسسة 566 ألف طن من قمح الطحين الصلد للوصول في مارس وأبريل 2023.

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