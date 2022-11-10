يسيطر على الشبع.. أخصائية تغذية: كورس السوبر سيليوم مصرح من وزارة الصحة

أكدت منة ياسر أخصائية تغذية، أن كورس السوبر سيليوم مصرح من قبل وزارة الصحة وهو أمن 100%، مشيرة إلى أنه يساعد على فقدان الوزن.

وأضافت منة ياسر، أثناء استضافتها مع برنامج "مطبخ البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أهم مكون في كورس السوبر السيليوم هو قشور بذور السيليوم، و هي التي تزيد الشعور بالشبع وتسيطر على الجوع، موضحة أنه يحتوي على ألياف طبيعية.

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وقالت منة ياسر أخصائية تغذية، أن كورس السوبر سيليوم يساعد على إنقاص الوزن من 10 كيلو لـ 15 كيلو في شهر واحد.