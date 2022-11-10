إحالة المسئولين بمدرسة صناعية للتحقيق في المنوفية .. تفاصيل

قرر محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية إحالة المسئولين بمدرسة الشهداء الصناعية بنات التابعة لإدارة الشهداء التعليمية للتحقيق.

جاء ذلك عقب زيارة مفاجئة للمدرسة شهد فيها طابور الصباح والإذاعة المدرسية وقد شارك بنفسه في تنظيم الطابور .

كما تفقد مبنى المدرسة بالكامل لجميع الحجرات والفصول والمعامل والورش والطرقات والمخازن ووجد بها مخالفات وسلبيات كثيرة جدٱ مما اضطره إلى تحويل المسئولين بالمدرسة إلى الشئون القانونية مع تكليف لجنة من الإدارة التعليمية والمديرية للتحقيق في هذه المخالفات والسلبيات والعمل بسرعة على ازالة كل هذه المخالفات الجسيمة وارسال ما تسفر عنه هذه التحقيقات.