محافظ المنوفية يلتقي 50 حالة إنسانية من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية



سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم لأكثر من 50 حالة إنسانية من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية من أهالي وأبناء المحافظة تعيينهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومراعاة لظروفهم الصحية الصعبة .

جاء خلال لقائه الدورى بعدد من الحالات الإنسانية ضمن سلسلة لقاءات " رد الجميل "، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، ومديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتموين.



رحب محافظ المنوفية بالأسر مؤكداً لهم أن المحافظة بيتهم الثانى وأبوابها مفتوحة دائما أمامكم لتلبية مطالبكم ولاسيما الحالات التي تحتاج الي تدخلات طبية عاجلة ، مشيراً إلى أنه يحرص على تنظيم لقاء يومى بالمواطنين للتعرف على شكواهم وإيجاد حلول فورية لها ، لافتاً أنه يتم صرف المساعدات وفقاً لأعمال اللجنة المشكلة والأبحاث الاجتماعية المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي لفحص الطلبات للوقوف على مدى أحقيتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أنه تم صرف مساعدات مالية لعدد (50) حالة إنسانية متوسطة .



وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية ببحث حالة مواطنان لإمكانية صرف كراسي كهربائية لهم ، أحدهم شاب يبلغ من العمر (30) عاماً بناحية ساقية أبو شعره أشمون يعانى من ضمور الطرفين العلوي والسفلي ، والآخر طفل بشبين الكوم يعانى من ضمور بالعضلات ، كما وجه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة لبحث إمكانية زرع رئة لنجل مواطن بقرية بتبس يعاني فشل بوظائف التنفس وذلك على نفقة الدولة ، وكذا تحويل (18) حالة مرضية إلى المستشفيات المتخصصة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وإجراء التدخلات الطبية العاجلة حيالهم .



وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة القوى العاملة بصرف معاش " إعاشة " لـ(5) مواطنين بمراكز شبين الكوم ومنوف وقويسنا وبركة السبع يعانوا من إعاقة كاملة مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية الصعبة، كما وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببحث أسباب تأخر صرف معاش تكافل وكرامة لـ(5) حالات مستحقة ، وصرف إعانات عاجلة للحالات المتأخرة في صرف المعاش لحين استكمال الإجراءات .

فيما أمر المحافظ مسئولى التموين باتخاذ اللازم نحو إمكانية إضافة المواليد لبطاقات التموين لمواطنين يعانوا من أمراض مزمنة، فيما وجه باتخاذ اللازم نحو مواطنة بميت خاقان مطلقة ولا تقدر على تحمل المصاريف الدراسية ، وتضمن اللقاء ، تكليف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجمعية الخيرية لتوفير (4)أكشاك لسيدات يعانوا أزواجهن من أمراض السرطان والجلطة كمصدر رزق ثابت لهن.



ومن أبرز الحالات الإنسانية التى تم صرف المساعدات لها ، مواطن يبلغ من العمر 38 عاماً يعول طفلة تعانى من تأخر من النمو الحركي والذهنى، و(3) مواطنين من مركز منوف الأول مسنة من منوف تعانى من ورم خبيث بالثدي الأيسر ، والثاني من ناحية جزى متزوج ويعول اثنين من الأبناء ومريض بالفشل الكلوي المزمن ، والثالث يعول ثلاثة أبناء ويعاني من شلل الأطفال وضمور بالطرف السفلى ، ومواطن بقرية ميت موسى يعول طفل مريض بنقص الأكسجين و التهاب مزمن بالشعب الهوائية ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، ومواطنة أخرى من ناحية سلامون بحرى بالشهداء تعانى من سرطان الثدى، و مواطن من مدينة سرس الليان لديه ابن يعاني من نقص القدرات العقلية والعمليات المعرفية، وكذا شابين أحدهم من بجيرم بقويسنا يعانى من ضمور بالعضلات ولا يقدر على الحركة ، والآخر من ساقية أبو شعرة أعزب ومن ذوى الإحتياجات الخاصة لديه ضمور في الطرفين العلوي والسفلي.



فيما تضمن اللقاء ، صرف مساعدات مالية عاجلة إلى مواطن مسن من بركة السبع يعاني من جلطة بالمخ ، ومواطن متزوج يعول ابنين من الأبناء ويعانى من تصلب الشرايين ، وأرملة تعول طفلين لديهم ضمور بالمخ ، بالإضافة إلى مواطن من أشمون لديه ثلاثة أبناء ويعاني من بتر أسفل الركبة اليمنى ، وكذا مواطنتان من مركز تلا أحدهم زوجها كفيف ويعاني من انزلاق غضروفى ، والأخرى مطلقة ولديها طفل يعانى من ضمور بخلايا المخ ، ومواطن من ناحية ابخاص بالباجور تعرض منزله لحادث حريق أدى إلى إتلاف محتوياته ، ومواطنة بميت خاقان لديها أربعة أبناء أحدهم طفلة مريضة بالسرطان .

وقدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم والوقوف بجانبهم.

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين