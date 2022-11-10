القوى العاملة ببورسعيد: تعليم 42 متدربة على مهن الحياكة

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة ببورسعيد، دورات التدريب المهنى على مهن يحتاجها سوق العمل منها التفصيل والحياكة ،وذلك بمركز التدريب المهني الثابت بالمديرية، لنحو 42 متدربة في إطار خطة التدريب للعام 2022 -2023 .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ، انه تم افتتاح البرامج التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة للعام التدريبى الجديد ، تحت رعاية من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

ووجه مدير المديرية ، المتدربات بالتحلى بالثقة بالنفس والإرادة لتحقيق الأهداف مهما كانت العقبات ، ووعد بتقديم كل الدعم والمساندة من القائمين بالتدريب بالمركز فنيا ومعنويا خلال التدريب للجميع .

واستمع مدير المديرية إلى المتدربات الجدد عن الأسباب التى دفعتهم للالتحاق بالتدريب؛ وما هى أحلامهم فى المستقبل ، وقدمت بعض الخريجات من الدورات السابقة نماذج نجاح مشرفة كرائدات أعمال على مهنة التفصيل والحياكة بحضور منار العوضى مدير مركز التدريب.

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