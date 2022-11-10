الأهلي يحسم موقفه من عودة أحمد فتحي.. تفاصيل

رفضت إدارة الأهلي، فكرة مناقشة عودة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من جديد للقلعة الحمراء.

وقال “مصدر”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن إدارة الأهلي لم تناقش ولن يتم طرح الأمر من الأساس، مضيفا "احمد فتحي اختار الرحيل من تلقاء نفسه، ولذلك لا مجال لعودته للفريق".

موقف بيراميدز

وأكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أنه لم يتحدد مصير أحمد فتحي لاعب الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، كما أن الحديث عن إبراهيم عادل بنهاية الموسم غير صحيح تماما.

وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية "أحمد فتحي ينتهي عقده بنادي بيراميدز بنهاية الموسم لكن علاقته لم تنتهي بالنادي ولم يتم تحديد بقاءه من عدمه".

وأضاف: "أحمد فتحي مستمر معنا حتى نهاية الموسم وهو لاعب كبير واسم كبير له قيمته وملتزم دائما في التدريبات ويقدم أفضل ما لديه والحديث عن تحديد مصيره غير صحيح".

وأوضح "كل الأمور التي قيلت عن رحيل إبراهيم عادل بنهاية الموسم هو شائعات فقط واللاعب يركز الآن على التأهيل من الإصابة بعد العودة من المنتخب الأولمبي".

وتابع:"اللاعب سيتواجد في التدريبات بعد فترة الراحة التي نحصل عليها لمدة 3 أيام وهدفه الآن هو العودة للمشاركة".

