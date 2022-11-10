القوى العاملة تنجح في التفاوض وتحقيق مطالب 2000 عامل بـ كيما أسوان

نجحت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان؛ في التفاوض الودي مع شركة الصناعات الكيماوية "كيما أسوان" بحل مشكلة ٢٠٠٠ عامل ،وذلك بعد حوار اجتماعي بين الإدارة وممثلي العمال.

شاركت مديرية القوي العاملة بأسوان في المفاوضات ، برئاسة أحمد عزازى مدير المديرية ،ونجحت في حل مشكلة بعض العاملين بناءً على شكوى تقدم بها أحد العاملين بالشركة تليفونياً للمديرية بمطالب عمالية.

وقال مدير مديرية القوي العاملة بأسوان: إنه تم تشكيل لجنة من الإدارات المختصة بالمديرية برئاسة مدير المديرية وتم التوجه إلى موقع العمل داخل مقر الشركة بأسوان،والتي يعمل بها 2000 عامل

وتابع أحمد عزازى: إن العاملين تقدموا بالشكر والتقدير للوزارة على حرصها الدائم على إستمرار العمل وزيادة الإنتاج في كافة القطاعات، وعلى حقوق العمال ومستحقاتهم.

وأشار إلى حرص العمال وتأكيدهم خلال عملية التفاوض والاستمرار في العمل والإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

رد القابضة للصناعات الكيماوية



وأوضح مدير المديرية أنه بمقابلة رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية بالشركة، أفاد أن المشكلة تتمثل في مطالبة بعض العمال لمستحقات، ورغبتهم في التفاوض بشأنها ، وعليه قامت اللجنة بالتواصل مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد مصطفي، والذي أعلن عن إستعداده لصرف مستحقات العاملين، بعد إجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة خلفاً للرئيس المستقيل .

تجهيز إتفاقية عمل تضمن حقوق عمال كيما أسوان

وأشار مدير مديرية القوي العاملة بأسوان إلي أن المديرية بصدد تجهيز إتفاقية عمل تنص على كل البنود المتفق عليها بين ممثلي العمال وإدارة الشركة، وصرف 18 شهراً كأرباح، بحدد أدنى 6000 جنيه لكل عامل .



وأكدت النقابة العامة للكيماويات، واللجنة النقابية بالشركة في خطابات رسمية تلقتها الوزارة على ترحيبها بطرق التفاوض، ووجهت الشكر الى مديرية القوى العاملة بأسوان، على سرعة الاستجابة لشكواهم، وحرصها على تحقيق الاستقرار وتعزيز علاقات العمل .