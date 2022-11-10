بـ تحذير مهم لهؤلاء .. الزراعة : صرف مقررات الأسمدة حسب التعليمات

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، الاصول التابعة للوزارة بمركزي كوم اوشيم وطامية بمحافظه الفيوم، يرافقه وكيل وزارة الزراعة، ومدير مديريه الاصلاح الزراعي بالمحافظة.

وقال صالح ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة العمل علي تفقد جميع الأصول المملوكة للوزارة وبيان الجدوي الاقتصادية لها علي الطبيعة، وتحقيقها للعائد الاقتصادي المناسب، لوضع الاليات والإجراءات الكفيلة برفع كفاءتها وتشغيلها بشكل اقتصادي يتناسب مع مكانتها سواء عقاريه او منقولة سواء كانت مزارع انتاج نباتي او حيواني او محطات ميكنة زراعيه او محطات بحثيه.

وشملت الزيارة تفقد مزرعة قطاع الإنتاج ومعصره الزيتون، بكوم اوشيم، والبالغ مساحتها حوالي 382 فدان، فضلا عن زيارة مشروع البيض الخالي من المسببات المرضية، والجمعيات التعاونية الزراعية بقصر رشوان وجمعيه كفر محفوظ للإصلاح الزراعي، فضلا عن مبني الإدارة الزراعية ومشتل ومحطه الميكنة الزراعية بطامية، كذلك مشروع تسمين العجول التابع للإصلاح الزراعي، والذي يضم حوالي 125 رأس ماشية.

وأكد صالح ضرورة صرف المقررات من الأسمدة وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، فضلا عن التنسيق مع البنك الزراعي المصري في هذا الشأن لوصول الدعم الي مستحقيه محذرا من التلاعب في صرف تلك المقررات ومخالفة التعليمات.

وأشار الى تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التيسير على المزارعين، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، فضلا عن الإعلان عن أسعار الأسمدة في لوحه الإعلانات ووضعها بمكان ظاهر.

وأكد مستشار الوزير للمتابعة على ضرورة العمل علي رفع كفاءه الأصول للوصول الي تحقيق العائد الاقتصادي العادل وذلك باستغلال كافه المساحات الخالية والمساحات البينية بين الزراعات وكذا رفع جميع المخلفات والتخلص منها بطريق صحيه وكذا سرعه التخلص من جميع السيارات او المعدات المتهالكة وفقا للضوابط والاستفادة من المساحات التي تشغلها، لافتا الى ان تلك الزيارات مستمرة للتأكد علي الطبيعة من تشغيل جميع الأصول بطريقه اقتصاديه وتحقق العائد العادل.