عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سور ليلة الجمعة .. 7 من الهدي النبوي يستحب قراءتها قبل الصلاة

سور ليلة الجمعة
سور ليلة الجمعة

سور ليلة الجمعة .. يغفل الكثيرون عن سور ليلة الجمعة، وما أعده الله تبارك وتعالى من عظيم الأجر والثواب لمن قرأها، خاصة وأن سور ليلة الجمعة ويومها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سور ليلة الجمعة 

ومن سور ليلة الجمعة ما يلي:

1- سورة الكهف: سورة مكية ويستحب قراءتها لما فيها من إرشاد المسلم نحو العاصمة والبعد عن الفتن، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة".

2- سورتي السجدة والإنسان : سورة مكية ولها فضل خاص فى بيان قدرة الخالق على خلق الإنسان والسموات والأرض، وبحسب دار الإفتاء فإن قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في "الصحيحين"، بل جاء في رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم "كان يُديم ذلك"، وهذا يدفع اعتراض مَن ينكر المداومة على ذلك، أو من يدَّعي أن من السنة ترك السنة؛ فإن هذا كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقة المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمور به وليس بمستحبٍّ تركُه أصلًا، بل المستحبُّ تركُه إنما هو المكروه الذي نُهِيَ عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركُه لذلك مستحبًّا.
وقد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه واجب، فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسى بأفعاله الجِبِلِّيَّة صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن الشَّعْبِي رحمه الله تعالى أنه قال: "ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بـ﴿تَنْزِيل﴾ و﴿هَلْ أَتَى﴾".

3- سورة ق: سورة مكية أيضا تساعد المسلم على معرفة حقيقة البعث ويسن للإمام قراءتها في خطبة الصلاة، ثبَت في صحيح مسلم عن بنتٍ لحارثة بن النعمان رضي الله عنهما أنها قالت: "ما حَفِظت "ق" إلا مِن فِي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يَخطُب بها كلَّ جمعة، قالت: وكانت تَنُّورنا وتنُّور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا".

سورة الكهف ليلة الجمعة .. هل تنجي صاحبها من سؤال الملكين؟

ماذا يحدث عند قراءة سورة النبأ بعد العصر؟.. 3 حقائق لا تعرفها

4- سورة الجمعة : من السور المدنية وفيها ذكر صلاة يوم الجمعة وما لها من أهمية في هذا اليوم المبارك، جاء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ) رواه مسلم.

5- سورة المنافقون : وهي مدنية ويستحب قرائتها أسبوعيا من أجل تذكير المسلم بالشر الذي يجلبه المنافق على المجتمع الاسلامي.

6- سورة الأعلى : وهي مكية وتحتوي على رسالة هامة وهى أن اتباع أوامر الله تعالى هو الصواب وفي البعد عنه سبحانه الشقاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.

7- سورة الغاشية: وهي مكية أيضا وتشير آياتها إلى أصناف الناس يوم الحساب والمصير يوم القيامة.

سور ليلة الجمعة ليلة الجمعة سور ليلة الجمعة ويومها قراءة سورتي السجدة والإنسان صلاة الفجر صلاة الفجر يوم الجمعة سورتي السجدة والإنسان سورة ق سورة الجمعة سورة المنافقون سورة الأعلى سورة الغاشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

ترشيحاتنا

كلام فارغ .. نهاد أبو القمصان توجه رسالة هامة لشقيقة علاء عبدالفتاح

سيف زاهر يطلب من اتحاد الكرة الاهتمام بـ فيتوريا

خوف وفزع بين الأهالي.. تفاصيل حدوث الهبوط الأرضي بعقار الإسماعيلية وإخلاء سكانه

طارق الخوري: المنطقة العربية مسئولة عن 5% فقط من الانبعاثات الملوثة للبيئة 

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 : تقدير من مديرك

مانشستر يونايتد يُكمل عقد المتأهلين للدور الرابع بكأس الرابطة الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

بيكرهوا الرجالة.. بنات رضوى الشربيني مع والدهن يشعلن السوشيال ميديا

اكتشاف مهم.. هل تساهم مكملات أوميجا 3 في علاج السرطان؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ