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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فجر السعيد ردا على كويتي يروج للتظاهرات: هاردلك.. وتحيا مصر ويعيش السيسي

فجرالسعيد
فجرالسعيد

ردت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، على كويتي يروج للتظاهرات، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتبت فجر السعيد في تعليق علي منشور الكويتي: “هاردلك #بومساعد تكبر وتنسى وما انصحك تروح #مصر نهائياً .. وتحيا #مصر ويعيش #السيسي”.

ومازالت المحاولات البائسة تقوم بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية المزيفة وعلى صفحات السوشيال ميديا المختلفة تروج فيها منشورات وفيديوهات وصور كاذبة وقديمة عن وجود تظاهرات بعدة مناطق بالمحافظات منها السويس والإسكندرية ويقومون بترويج صورة واحدة على إنها في المحافظتين وذلك بالتضليل على المواطنين وإنها صور قديمة تعود لعدة سنوات ماضية.

وجماعة الإخوان الإرهابية تقوم بترويج الفيديوهات لتظاهرات العديد من المواطنين في بمحافظتى السويس والإسكندرية للكذب على المواطنين وتضليلهم بتلك الفيديوهات المفبركة والقديمة تعود لسنوات ماضية وليس اليوم كما يدعون.

وجماعة الإخوان الإرهابية نشرت صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا وفيديوهات قديمة ومفبركة لتلك التظاهرات ادعت أنها تحدث الآن في السويس والإسكندرية، بالمخالفة للحقيقة وذلك لتضليل المواطنين للإضرار بهم من خلف شاشات السوشيال ميديا.

وبالبحث خلف مروجي تلك الفيديوهات والصور أنها صور قديمة لدعوات تحريضية مر عليها ثلاث سنوات، وتحاول الجماعة الإرهابية تصديرها لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب ولبث سمومها في آذانهم، واستغلال الدعوات التحريضية في 11 نوفمبر 2022.

وجماعة الإخوان الإرهابية عادت لممارساتها القديمة ذاتها المتعلقة بفبركة الأخبار ونشر صور وفيديوهات قديمة، محاولة زعزعة الأمن الداخلي في مصر، في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

فجر السعيد الكاتبة الكويتية فجر السعيد الكويتية فجر السعيد الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد لإعلامية الكويتية فجر السعيد

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