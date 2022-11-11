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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبدالله في رسالة وطنية : "يكفيكي شر الحاقدين واللي تاجروا باسم الدين"

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة وطنية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب صلاح عبد الله في تويتة له: “دانتي الأمل وانتي المُنى وانتي اللي حارسِك ربنا وكل نبضة في قلبنا بتدعي ليكي يا مصرنا يكفيكي شر الحاقدين والحاسدين والجاحدين واللي تاجروا بسم الدين واللي تاجروا بإسمنا # تحيا مصر”.

يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

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