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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة صلاح عبد الله تتعرض لحادث سير وتهشم سيارتها.. شاهد

صلاح عبد الله وابنته
صلاح عبد الله وابنته

تعرضت مذيعة الراديو دنيا صلاح عبد الله لحادث سير تسبب في تهشم الجزء الأمامي من سيارتها وفق ما أعلنته عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، وشاركت متابعيها صورا من الحادث وإصابتها. 

وكانت دنيا ابنة الفنان صلاح عبد الله تستعد للاحتفال بمناسبة خاصة، ولكنها تعرضت لحادث تسبب في إصابتها في يديها، والإضرار بجزء كبير من السيارة الخاصة بها. 

 

وعلقت دنيا صلاح عبد الله على الحادث قائلة:" الحمد لله إنها جت على قد كده.. بس مخضوضة بصراحة.. آخر 3 شهور أنا ورا كل مناسبة في حياتي سواء في الشغل أو البيت يحصلي حاجة.. مش عارفة العيب في السوشيال ميديا ولا أنا اللي نجمي خفيف". 

شاركت مذيعة الراديو دنيا صلاح عبد الله، متابعي حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورًا جديدة لها في أغسطس الماضي.

 

وظهرت دنيا مع والدها الفنان صلاح عبد الله وشقيقتها شروق، في أثناء قضاء إجازتهم في لبنان،  نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

 

يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

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