أوفر مشاعر.. دنيا صلاح عبد الله تكشف عن أغرب موقف تعرضت له في الراديو

كشفت مذيعة الراديو، دنيا صلاح عبد الله، عن موقف مضحك تعرضت له أثناء عملها.
وقالت "دنيا"، خلال مداخلة لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لسه من كام يوم كان فيه اتنين كابلز بيكلموني علي الهواء في فقرة أنا بحبك أكتر.. وهي عبارة عن اتنين بيطلعوا علي الهواء، وبسألهم أسئلة عن بعض، وأشوف مين جاوب صح أكثر من الآخر".
وأوضحت: "طلعوا اتنين قالوا احنا متجوزين، بس كان فيه مشاعر فياضه ما بينهم على الهواء"، متابعه: "أول ما اتكلموا على الهواء؛ كان بيقولها يا روحي ويا حبيبتي وحياتي".
وأضافت: "أنا قلقت إن المستمعين يفهموا غلط، سألتهم على طول أنتوا متجوزين بقالكم قد ايه، قالي 7 شهور.. قولت له والنبي كلموني كمان سنة ونص"، متابعة: "المكالمة كانت أوفر مشاعر".