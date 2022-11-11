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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبق صحي ولذيذ.. هيدي كرم تكشف عن وجبة الإفطار المفضلة لديها

هيدي كرم
هيدي كرم

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد كشفت عن وجبة الفكار المفضلة لديها.

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علقت هيدي كرم على الفيديو قائلة: "من اكتر الوجبات اللي بحبها على الفطار بذور الشيا المنقوعة من قبلها بيوم مع معلقة زبدة فول سوداني صغيرة ومعلقة عسل صغيرة أو ممكن نص معلقه سكر ستيڤيا مع موزة صغيرة ونص كوب صغير لبن جوز هند أو أي لبن خالي الدسم او حتى نص دسم وممكن تزود شوية قرفة".

وتابعت هيدي كرم: "فطار مغذي وصحي ولذيذ وقليل في السعرات الحرارية".

 

https://www.instagram.com/reel/Ckz8No9qmKT/?utm_source=ig_web_copy_link

 

من جانب آخر تعتبر هيدي كرم من النجمات التي تهتم برشاقتها وتحافظ على وزنها وقوامها المثالي، كما تحرص على تطبيق الوصفات و الماسكات الطبيعية التي تحافظ على جمالها أيضا.

 

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