طبق صحي ولذيذ.. هيدي كرم تكشف عن وجبة الإفطار المفضلة لديها

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو جديد كشفت عن وجبة الفكار المفضلة لديها.

علقت هيدي كرم على الفيديو قائلة: "من اكتر الوجبات اللي بحبها على الفطار بذور الشيا المنقوعة من قبلها بيوم مع معلقة زبدة فول سوداني صغيرة ومعلقة عسل صغيرة أو ممكن نص معلقه سكر ستيڤيا مع موزة صغيرة ونص كوب صغير لبن جوز هند أو أي لبن خالي الدسم او حتى نص دسم وممكن تزود شوية قرفة".

وتابعت هيدي كرم: "فطار مغذي وصحي ولذيذ وقليل في السعرات الحرارية".

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من جانب آخر تعتبر هيدي كرم من النجمات التي تهتم برشاقتها وتحافظ على وزنها وقوامها المثالي، كما تحرص على تطبيق الوصفات و الماسكات الطبيعية التي تحافظ على جمالها أيضا.