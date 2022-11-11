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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القابضة للمياه: التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والشمسية لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية

صدى البلد

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفرجراف، عن الاحتباس الحراري كأحد تأثيرات  التغيرات المناخية، تزامنا مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ المنعقد بشرم الشيخ COP27.

 

وأوضحت أن أحد أسباب الاحتباس الحراري في العالم، هو الاعتماد على إنتاج  الطاقة من المصادر التقليدية، والتي ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، حيث ينتج حوالى 4200 طن من الغازات الضارة لكل ميجا وات/ سنويا مستخدم من الطاقة التقليدية.

 

وأشارت إلى أن استخدام الطاقات المتجددة يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية إلى زيرو، ويساعد على حل مشكلة الاحتباس الحرارى الذى يؤثر على المناخ العالمي بشكل سيئ.

 

وأوضحت أن الشركة القابضة تتجه نحو التوسع فى استخدام الطاقات الخضراء، بتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، ليبلغ إجمالي انتاج محطات الطاقة الشمسية ٢.٥ ميجا وات وهو ما يوفر انبعاث نحو 2100 طن  سنويا من الغازات الملوثة للبيئة.

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