رئيس جامعة قنا يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية ويناقش سياسة توثيق الإنجازات

تفقد رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي، عددًا من المشروعات والخدمات الجارية بالجامعة، والتي شملت مشروع الخزائن الإلكترونية الموجود ببدروم مبنى المكتبات، ومشروع «يوني ماركت الجامعة»، إلى جانب ساحة المكتبة المركزية؛ وذلك لمتابعة مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة والوقوف على سير العمل بها.

جاء ذلك في إطار الجولات التفقدية اليومية التي يقوم بها رئيس الجامعة لمتابعة المشروعات التطويرية بالجامعة والوقوف على معدلات تنفيذها، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين وعلي موسى أميني الجامعة المساعدين، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

وفي سياق متصل، عقد رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي، اجتماعًا لمناقشة سياسة التوثيق التي تنتهجها الجامعة لرصد وتوثيق ما تم إنجازه من أعمال ومشروعات بمختلف قطاعاتها، وذلك بهدف متابعة أوجه الإنفاق من ميزانية الجامعة، وإبراز حجم الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات وتطوير المنشآت والخدمات الجامعية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وطروب طلبة، أمين الجامعة، والدكتور عمرو عبد القادر، عميد كلية التربية النوعية، ومحمد وليد، مدير عام رعاية الطلاب، وعمرو فتحي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وعبد الله محمود، مدير عام إدارة الأمن الجامعي، والدكتور محمد مهدي، مدير عام الشؤون الإدارية، ومحمد عمر، مسؤول إدارة الأمن الجامعي.

ناقش الاجتماع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لافتتاح ساحة كلية الآداب، التي تم تجهيزها بأعمال الإنترلوك على مساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء عدد من البرجولات وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للجامعة وتوفير مساحات خدمية ومتنفسات للطلاب ومنتسبي الجامعة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية استمرار توثيق المشروعات والإنجازات الجامعية، بما يعكس جهود التطوير التي تشهدها الجامعة، ويتيح متابعة مراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز وأوجه الإنفاق بصورة واضحة ومنظمة.