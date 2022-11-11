من ميدان التحرير.. أحمد موسى للإخوان: انتم فين أنا مستنيكم

أكد الإعلامي أحمد موسى، في جولة تفقدية لـ كوبري 6 أكتوبر، وميدان التحرير، في وسط القاهرة، أن الحالة الأمنية مستقرة تماما في كل أرجاء البلاد.



وأضاف أحمد موسى، خلال بث مباشر له، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة، أن: "أقول للإخوان وأنا في ميدان التحرير، أنتم فين، أنا مستنيكم، ومصر عظيمة، ومافيش شيء، ولا حتى شيء، ولا الهواء".

جاي من عند العاصمة الإدارية



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"أنا جاي من عند العاصمة الإدارية، ولفيت مدينة نصر، ومصر الجديدة، وداخل على التحرير، ومفيش كلب منهم، الجو جميل جدا انهاردة".

البلد شغالة



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه :"الدنيا هدوء تماما، والبلد شغالة، ومصر شغالة".