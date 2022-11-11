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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من ميدان التحرير.. أحمد موسى للإخوان: انتم فين أنا مستنيكم

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، في جولة تفقدية لـ كوبري 6 أكتوبر، وميدان التحرير، في وسط القاهرة، أن الحالة الأمنية مستقرة تماما في كل أرجاء البلاد.

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وأضاف أحمد موسى، خلال بث مباشر له، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة، أن: "أقول للإخوان وأنا في ميدان التحرير، أنتم فين، أنا مستنيكم، ومصر عظيمة، ومافيش شيء، ولا حتى شيء، ولا الهواء".

جاي من عند العاصمة الإدارية


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"أنا جاي من عند العاصمة الإدارية، ولفيت مدينة نصر، ومصر الجديدة، وداخل على التحرير، ومفيش كلب منهم، الجو جميل جدا انهاردة".

 

البلد شغالة


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه :"الدنيا هدوء تماما، والبلد شغالة، ومصر شغالة".

 

 

أحمد موسى وسط القاهرة الحالة الأمنية فيسبوك ميدان التحرير التحرير

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