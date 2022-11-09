عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يرد على «الجارديان»: عاملين تقرير مشبوه.. وطول الوقت عندهم موقف من مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على جريدة الجارديان البريطانية، قائلا: «صحيفة الجارديان مالقتش حاجة في شرم الشيخ؛ فراحت عملت تقرير قذر».

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «الجارديان عملت تقرير بتقول فيه: الناس مش لاقيه أكل ولا مايه، عايشة في صحراء؛ وكأن حد هيصدقهم»، مضيفا: «الجريدة أعدت تقريرا في منتهى القذارة، وعنوانه مشبوه».

وتابع: «الجورنال ده من الجرايد اللي كانت تشن حملة على مصر، طول الوقت عندها موقف من مصر بشكل واضح، فهي ضد الدولة المصرية والشعب المصري.. فلا يمكن تعمل تقرير إيجابي عن مصر؛ لذلك لا يمكن حد يصدق الهراء اللي قالوه».

الإعلامي أحمد موسى جريدة الجارديان البريطانية على مسئوليتي قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : مشكلة عاطفية

مفاجأة مدوية.. الاتحاد المنستيري يُطيح بنهضة بركان من الكونفيدرالية الإفريقية

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي 2-0 في كأس رابطة المحترفين

سوق المستعمل.. سعر لادا جرانتا موديل 2021 | صور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 نوفمبر 2022 .. أزمة صحية للقوس والثور ومفاجأة للعذراء

بعد افتتاحها بشرم الشيخ.. ما هي المنطقة الخضراء وماذا تتضمن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء حملها .. إيمي سمير غانم تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة تحضير البان كيك زي المحلات.. تعرف عليها

بعد حادثة حازم الحديدي .. كيف تمنع مريض اكتئاب من قتل نفسه

في عيد ميلادها الـ 25.. 10 صور أثارت الجدل لـ مايان السيد

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ