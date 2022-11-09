أحمد موسى يرد على «الجارديان»: عاملين تقرير مشبوه.. وطول الوقت عندهم موقف من مصر

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على جريدة الجارديان البريطانية، قائلا: «صحيفة الجارديان مالقتش حاجة في شرم الشيخ؛ فراحت عملت تقرير قذر».

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «الجارديان عملت تقرير بتقول فيه: الناس مش لاقيه أكل ولا مايه، عايشة في صحراء؛ وكأن حد هيصدقهم»، مضيفا: «الجريدة أعدت تقريرا في منتهى القذارة، وعنوانه مشبوه».

وتابع: «الجورنال ده من الجرايد اللي كانت تشن حملة على مصر، طول الوقت عندها موقف من مصر بشكل واضح، فهي ضد الدولة المصرية والشعب المصري.. فلا يمكن تعمل تقرير إيجابي عن مصر؛ لذلك لا يمكن حد يصدق الهراء اللي قالوه».