الشرقية.. تنظيم معرضين للملابس والأثاث المنزلي بالمجان للأسر الأولى بالرعاية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

أشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

من جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وأضاف سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان قامت الجمعية بالتعاون مع المحافظة بتنظيم معرض للأثاث المنزلي بالمجان لخدمة 86 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى (النخاس الصالحي – أبو طاحون – شيبة – النكارية – البيوم) التابعين لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، ومعرض أخر للملابس الجديدة بالمجان لخدمة 300 أسرة من الأسر الاولي بالرعاية بقري ( نظرى – مندليه – الاعصر – حوض نجيح – عزبة شديد ) التابعين لرئاسة مركز ومدينة ههيا وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية على الطبيعة للتعرف علي احتياجات الأسر وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن المعرض تم تنظيمه لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً من محدودي الدخل وذوي الهمم والأرامل والأيتام وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية بالمجان من ( أنتريهات - صالونات – سجاد- غرف نوم – مكاتب – مراتب – مفروشات – ملابس جاهزة ) وذلك ليحيوا حياه كريمة.