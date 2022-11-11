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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحياة طبيعية والهدوء يسود شوارع مدن شمال سيناء

سيولة مرورية في
سيولة مرورية في شوارع العريش اليوم الجمعة

سادت حالة من الهدوء في مختلف شوارع مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، حيث فضل أغلب المواطنين المكوث فى المنازل في عطلة نهاية الأسبوع.. حيث تسير الحياة بشكل طبيعي في شوارع المحافظة .
وادي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صلاة الجمعة فى مسجد الديوان العام وسط العاملين في المبنى، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، والعميد مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب، وعبد العال البدري السكرتير المساعد ، ومديري الإدارات. 
وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن والمديريات المعنية، حيث أكد المحافظ على عدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوى من المواطنين، معلنا على أن حالة من الهدوء تسود مختلف مدن المحافظة. 
بدوره أضاف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، علي أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع الأوضاع بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية. 
وأشار العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تضم مندوبين عن مديريات : الأمن والصحة والتموين والتجارة الداخلية  و وإدارتى المرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف وقطاعى الكهرباء والمياه والصرف الصحى ، وأنها تتلقى تقارير المتابعة من الغرف الفرعية على مدار الساعة. 

 

توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين

 


من جانبها.. أكدت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، علي توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف المحال التجارية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة. 
وأشارت رسلان، الي تنفيذ حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين للمرور على المخابز والأسواق ومحطات الوقود، للاطمئنان علي توافر السلع والمواد الغذائية وانتظام العمل في المخابز. 
وأعلنت رسلان  عن توافر الخبز للمواطنين  وبحالة جيدة وتوافر أرصدة المواد البترولية بمحطات تموين السيارات،   بجانب توافر السلع و اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة في مختلف الأسواق.
 

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