وفاه شاب عقب زفاف شقيقته الصغرى بساعات في طنطا

لفظ شاب يدعي عبد الرحمن كمال مجدي لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد ساعات من زفاف شقيقته في إحدى القاعات بالقري السياحية على طريق طنطا - المحلة، إذ غيبة الموت فجأة أثناء نومه، الأمر الذي أوجع قلوب الجميع من زملائه حالة من الصدمة والذهول لأصدقائه ومحبيه.

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية حالة من الحزن علي وجوه أفراد أسرة الشاب، وبعد انتشار خبر وفاته، نعى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالغربية الشاب عبد الرحمن مجدي والذي توفى فجأة عقب احتفاله بحفل زفاف شقيقته.



وقبل وفاة الشاب بساعات كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أبي الغالي لا تقلق في قبرك فهنا من صلبك يسير على خطاك يكمل مسيرتك يدعو لك في كل ساعة وسأظل أروي روحك الراحلة بالدعاء إلى أن ألقاك بإذن الله في الجنة.. جعل الله الريان بابك والفردوس ثوبك والكوثر شرابك، والحبيب النبي صل الله عليه وسلم شفيعك وجارك وعرش الرحمن ظلالك".

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