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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم في حب الوطن.. الأوقاف تفتتح 12 مسجدا جديدا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ١١/ ١١/ ٢٠٢٢م عدد (15) مسجدًا، منها (١٢) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدان صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (٣٤٠) مسجدًا.

وأكدت الوزارة في بيان أن منها (٢٧٢) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (٦٨) مسجدًا صيانة، مع أداء مبهر للأئمة في خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية .


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحر الأحمر
1. أد الديت – قرية أد الديت  
مديرية أوقاف القليوبية 
2. الأربعين – الشموت – بنها ثان
مديرية أوقاف الفيوم 
3. الفاروق – الهجان – مركز طامية 
4. جابر الغابي – الغرق - إطسا
مديرية أوقاف المنوفية 
5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون
6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء 
7. السلام – سمان - الباجور
8. التقوى- كفر سرسمون - الشهداء
مديرية أوقاف أسوان 
9. القنان  - قرية القنان – البصيلية بحري 


مديرية أوقاف كفر الشيخ 
10. أبو بكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق
مديرية أوقاف الدقهلية 
11. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس 
12. البساتين – الستاموني – بلقاس
ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:
مديرية أوقاف القاهرة 
1. السيدة رقية –  ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة
ثالثًا: مسجدا الصيانة:
مديرية أوقاف القليوبية 
1. الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق
 

مديرية أوقاف أسوان 
2.  علي زين العابدين – البصيلية بحري
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م  حتى تاريخه (340) مسجدًا، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و (68) مسجدًا صيانة وترميمًا.
 

وزارة الأوقاف الأوقاف افتتاح مساجد جديدة

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