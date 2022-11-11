يوم في حب الوطن.. الأوقاف تفتتح 12 مسجدا جديدا

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ١١/ ١١/ ٢٠٢٢م عدد (15) مسجدًا، منها (١٢) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدان صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (٣٤٠) مسجدًا.

وأكدت الوزارة في بيان أن منها (٢٧٢) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (٦٨) مسجدًا صيانة، مع أداء مبهر للأئمة في خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية .



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحر الأحمر

1. أد الديت – قرية أد الديت

مديرية أوقاف القليوبية

2. الأربعين – الشموت – بنها ثان

مديرية أوقاف الفيوم

3. الفاروق – الهجان – مركز طامية

4. جابر الغابي – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف المنوفية

5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون

6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء

7. السلام – سمان - الباجور

8. التقوى- كفر سرسمون - الشهداء

مديرية أوقاف أسوان

9. القنان - قرية القنان – البصيلية بحري



مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. أبو بكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق

مديرية أوقاف الدقهلية

11. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس

12. البساتين – الستاموني – بلقاس

ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:

مديرية أوقاف القاهرة

1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة

ثالثًا: مسجدا الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

1. الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق



مديرية أوقاف أسوان

2. علي زين العابدين – البصيلية بحري

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م حتى تاريخه (340) مسجدًا، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و (68) مسجدًا صيانة وترميمًا.

