يوم في حب الوطن.. الأوقاف تفتتح 12 مسجدا جديدا

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ١١/ ١١/ ٢٠٢٢م عدد (15) مسجدًا، منها (١٢) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدان صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (٣٤٠) مسجدًا.
وأكدت الوزارة في بيان أن منها (٢٧٢) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (٦٨) مسجدًا صيانة، مع أداء مبهر للأئمة في خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية .
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحر الأحمر
1. أد الديت – قرية أد الديت
مديرية أوقاف القليوبية
2. الأربعين – الشموت – بنها ثان
مديرية أوقاف الفيوم
3. الفاروق – الهجان – مركز طامية
4. جابر الغابي – الغرق - إطسا
مديرية أوقاف المنوفية
5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون
6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء
7. السلام – سمان - الباجور
8. التقوى- كفر سرسمون - الشهداء
مديرية أوقاف أسوان
9. القنان - قرية القنان – البصيلية بحري
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. أبو بكر الصديق – العقارية – سيدي سالم شرق
مديرية أوقاف الدقهلية
11. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس
12. البساتين – الستاموني – بلقاس
ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير:
مديرية أوقاف القاهرة
1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة
ثالثًا: مسجدا الصيانة:
مديرية أوقاف القليوبية
1. الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق
مديرية أوقاف أسوان
2. علي زين العابدين – البصيلية بحري
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م حتى تاريخه (340) مسجدًا، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و (68) مسجدًا صيانة وترميمًا.