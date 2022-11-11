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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان : افتتاح مسجدين جديدين في البصيلية بحري

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة بأسوان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة إفتتاح المساجد الجديدة داخل مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار أكدت مديرية أوقاف أسوان، أنه تم اليوم، الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين، وهما مسجد القنان بقرية القنان بالبصيلية بحري، ضمن خطة الإحلال والتجديد، ومسجد علي زين العابدين بالبصيلية بحري ضمن خطة الصيانة والترميم.

 

مساجد جديدة

وأشارت الأوقاف، فى بيان لها، إلى مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،‏ والتزام كامل من رواد المسجدين بكافة الإجراءات الاحترازية.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة دار الرعاية الإجتماعية للبنين ، رافقه الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، وأحمد عبادى وكيل مديرية التضامن الإجتماعى ، علاوة على عامر سعد مدير الدار حيث ألتقى المحافظ بأبناء الدار ، وبمشاعر الأبوة شاركهم فى ممارسة لعبة كرة القدم ، وحرص على إلتقاط الصور التذكارية معهم ،

حيث يأتى ذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ، ومؤسسة "حياة كريمة" للتنمية الشاملة .

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وجبات مطهية ساخنة

كما تابع اللواء أشرف عطية مشروع الإطعام الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير من خلال تقديم الوجبات المطهية الساخنة للأسر المتعففة فى المناطق الأكثر إحتياجاً وذلك بالتعاون مع مطبخ جمعية دار الرعاية الإجتماعية حيث يتم يومياً تجهيز 280 وجبة مطهية تشمل اللحوم والخضار والأرز والخبز والفاكهة ، مع حفظها فى علب معالجة للحفاظ على جودتها وصحة المواطنين .

ومن جانبه أوضح أحمد موسى بأنه بالتعاون مع محافظة أسوان تم البدء فى تنفيذ عمارة الإغاثة لمتضررى السيول بمنطقة الأولى بالرعاية خلف عزب كيما ، والتى سيتم إنشاؤها بإرتفاع 6 طوابق لتضم 36 وحدة سكنية كاملة التشطيب .

وأكد موسى على أن هذه الوحدات تأتى ضمن جهود مؤسسة مصر الخير برعاية فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة لتوفير المسكن الآمن والمناسب للحالات المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بساحة التخريد لتجميع السيارات القديمة بحى صالح حرب بأبو الريش والتى تقع على مساحة 2560 م2 ، وتصل طاقتها الإستيعابية إلى أكثر من 200 سيارة فى توقيت واحد .

 

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