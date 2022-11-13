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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لمناشدة سيدة بالإسماعيلية للرئيس السيسي لتوفير سكن لها.. صور

خلال وقوف السيدة
خلال وقوف السيدة بمنطقة الثلاثيني

رصدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، قيام سيدة بالوقوف بشارع الثلاثيني بنطاق حي أول، أمس الجمعة، معها لافتة مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب مساعدة.

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كتبت السيدة في اللافتة مناشدة للرئيس بمقابلتها من أجل توفير سكن مناسب لها ولاولادها خاصة بعد تكالب الديون عليها ومرض زوجها المفاجئ.

 

علي الفور تم التواصل معها وتبين أنها تدعي أسماء احمد، مقيمة بحي اول، تعاني من سوء الأحوال المعيشية ولا تستطيع سداد الالتزامات الأسرية مع مرض زوجها.

استدعت الأجهزة المعنية ممثلي التضامن الاجتماعي ومسئولي حياة كريمة للتواصل مع السيدة وتوفير متطلباتها.

في هذا السياق، اعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمواطنة أسماء أحمد عقب، بعد مناشدتها، اليوم الجمعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقامت المؤسسة بتوفير شقة سكنية لها ولأولادها بمحافظة الاسماعيلية مع توفير مشروع اقتصادي لها وتوفير كافة احتياجات أسرتها.


وكانت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة قامت على الفور بالتواصل مع المواطنة للاستعلام عن حالتها حيث تبين إنها متزوجة ولديها ثلاثة ابناء، وزوجها مريض يعاني من التليف الكبدي وغير قادر على العمل وهي من تعول الأسرة بالكامل.


ولم يقتصر دور المؤسسة علي توفير الوحدة السكنية فقط بل تم إتخاذ اللازم لعمل مشروع لها تستطيع من خلاله أن تعول أسرتها وتوفر لهم الحياة الكريمة.


وتأتي هذه الاستجابة سعيًا من المؤسسة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا واستكمالًا للخطوات التنفيذية للمبادرة، ومحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

 

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