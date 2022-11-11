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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خوف وفزع بين الأهالي.. تفاصيل حدوث الهبوط الأرضي بعقار الإسماعيلية وإخلاء سكانه

الهبوط الارضي بعقار
الهبوط الارضي بعقار الإسماعيلية

سادت حالة من الفزع والهلع بين سكان منطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية، بعد حدوث هبوط أرضي في إحدى العقارات داخل المنطقة، والذي تسبب في حالة خوف كبيرة بين السكان خوفا من سقوط العقار فوق رؤوسهم.

وشهدت المنطقة الخامسة حدوث ‏هبوط أرضي بإحدى الوحدات السكنية بالعقار رقم 25 مساكن الكوكاكولا شقة 14، وحدوث تشققات وشروخ في العقار.

من جانبها كشفت مصادر في تصريحات خاصة لصدي البلد حدوث الهبوط الأرضي بصالة ‏الشقة رقم ١٤ ‏بالدور الأرضي بمساحة ٢×٣ متر، مؤكدة انه جارى إخلاء العقار.

وقد ظهرت شروخ كبيرة بالوحدة السكنية، وجاري إخلاؤها من السكان حرصا على سلامة المواطنين.


وحصل صدى البلد على أول صور الهبوط الأرضي، وعلم أنه تم صدور توجيهات للأجهزة التنفيذية بالتوجه لموقع العقار والإشراف على عملية إخلاء الأسرة بشكل مؤقت.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة هندسية بمعاينة العقار وتحديد الإجراء الهندسي المطلوب تنفيذه حفاظا على الأرواح.

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محافظة الاسماعيلية الوحدات السكنية هبوط ارضي هبوط ارضي بعقار الاسماعيلية عقار الاسماعيلية

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