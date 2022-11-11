"الجو هادي خالص والدنيا هس هس".. الباز يسخر من دعوات الإخوان للتظاهر

سخر الإعلامي محمد الباز، من دعوات الإخوان للتظاهر، قائلا: "محدش نزل ودا من هاشتاج نزل النهاردة، وكمان هاشتاج حتي لا ننسي جرائم الإخوان لأن الناس فى مصر تعرف وتدرك بدون ما حد يزيف عقلها ولا يضللها أو يخدع أن تلك الإخوان هي من وراء تلك الدعوات، وستكون وراء دعوات أخرى قادمة".

وأضاف "الباز" خلال حواره ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الإخوان اعترفوا رسميا فى بيان رسمي أن تلك الجولة لن تكون الأخيرة، ولكنها فى صراع ممتد، معقبا: "نحتاج أن ننتبه لها أكثر كشعب، واحنا عارفين عنف الإخوان، والرسالة كانت واضحة أننا مش نازلين".

وتابع: "هناك الكثيرون اليوم أبدعوا على مواقع التواصل الإجتماعي فى السخرية من تلك الدعوات، وهناك من قال أن الثورة دي جمعت كوميكس تريقة أكثر ما جمعت ناس، وعنده حق والله، و تلك الدعوات مناسبة لأغنية عبد الباسط حمودة .. الجو هادي خالص والدنيا هس هس".