عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الجو هادي خالص والدنيا هس هس".. الباز يسخر من دعوات الإخوان للتظاهر

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز يسخر من دعوات الإخوان

سخر الإعلامي محمد الباز، من دعوات الإخوان للتظاهر، قائلا: "محدش نزل ودا من هاشتاج نزل النهاردة، وكمان هاشتاج حتي لا ننسي جرائم الإخوان لأن الناس فى مصر تعرف وتدرك بدون ما حد يزيف عقلها ولا يضللها أو يخدع أن تلك الإخوان هي من وراء تلك الدعوات، وستكون وراء دعوات أخرى قادمة".

وأضاف "الباز" خلال حواره ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الإخوان اعترفوا رسميا فى بيان رسمي أن تلك الجولة لن تكون الأخيرة، ولكنها فى صراع ممتد، معقبا: "نحتاج أن ننتبه لها أكثر كشعب، واحنا عارفين عنف الإخوان، والرسالة كانت واضحة أننا مش نازلين".

وتابع: "هناك الكثيرون اليوم أبدعوا على مواقع التواصل الإجتماعي فى السخرية من تلك الدعوات، وهناك من قال أن الثورة دي جمعت كوميكس تريقة أكثر ما جمعت ناس، وعنده حق والله، و تلك الدعوات مناسبة لأغنية عبد الباسط حمودة .. الجو هادي خالص والدنيا هس هس".

الإعلامي محمد الباز دعوات الإخوان للتظاهر مواقع التواصل الاجتماعي جرائم الإخوان عنف الإخوان محدش نزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

تعبنا .. حقيقة وتفاصيل القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

ترشيحاتنا

أيمن السيسي : شقيقة علاء عبدالفتاح كانت تزوره في السجن ومعها حقوقيون

600 جنيه | غرامات فورية لـ ركاب القطارات حال هذه المخالفات بالقانون

بسبب المونديال .. تفاصيل جديدة فى إنعاش بدر بانون خزينة الأهلي

بسبب صلاح .. إيقاف كلوب لمدة مباراة في الدوري الإنجليزي

خطوة هامة.. أول تعليق من ماكرون على الانسحاب الروسي من خيرسون

حسام موافي يكشف مخاطر السمنة على العمود الفقري| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأخر العلاج يسبب الوفاة.. علامات غير متوقعة تكشف عن سرطان الفم

ذهول عام وتحقيق.. محمد يعود للحياة بعد شهر من تشييع جنازته بالمنوفية

برفقة السعدني | هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهور لافت .. شاهد

جدل لافت على السوشيال بسبب نيكول سابا | شاهد

فيديو

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

هجوم حاد وسخرية .. اختفاء معتز مطر بعد الدعوة الفاشلة للتظاهر ..فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ