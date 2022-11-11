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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ بالتاريخ

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ بالتاريخ، لأنها بالفعل قمة تنفيذ.

 

وأضاف خلال استضافته على هامش قمة المناخ عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نشعر بفخر من زيارة الرئيس جو بايدن، لأنه يعطي انطباع عن جدية الإدارة الأمريكية، كما رأينا تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة في مصر والاستثمارات المصرية منذ سنوات، ورأينا هذه المشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا.

 

وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن هناك التزامات من دول كبيرة وصغيرة، والتزامات من القطاع الخاص، ومن كل قطاعات العالم، لذلك فهذه القمة بالفعل قمة تنفيذ.

 

واستطرد أن العلاقات المصرية الأمريكية تاريخية وإستراتيجية مليئة بملفات كثيرة جدا، منها الاستقرار والازدهار والتعاون العسكري والدفاعي، والآن لدينا تنسيق عن كسب حول تغير المناخ، ولابد أن نبحث عن الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، وهي جولة مهمة سواء في إفريقيا أو الشرق الأوسط أو شرق المتوسط وربما في المستقبل تكون مصدر للغاز في أوروبا.

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