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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير إعلامي: تويتر أقل اختراقا وأكثر أمانا وتزايدت أهميته من جانب الحكومات الكبرى

ياسر عبد العزيز
ياسر عبد العزيز

أكد ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر هام جدًا بالرغم من عدم إمكانية مقارنته بتطبيقات "تيك توك أو فيس بوك" نظرًا لأنه يحظى بعدد كبير من قيادات العالم والمفكرين والباحثين والرموز الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف "عبدالعزيز" في حواره لبرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر هو أكثر وسيط يتم استخدامه من الصحفيين، ويتدخل في عملية إرساء الأولويات وجزء أساسي من النقاش في المجتمع حتى اللحظة، موضحًا أن تويتر تحول لآلية اتصال سياسي متكاملة ولا يوجد أي حكومة على وجه الأرض ليس لديها حساب في تويتر.

وتابع، أن تويتر يتم اتخاذ قرارات سيادية لأول مرة فيه، والحكومة تشكل وتعلن على تويتر، كما أن الاستقالات الحكومية يتم إعلانها أيضًا على تويتر، فهو أصبح مركز اقتصادي حكومي، وبه أخبار حيوية وضرورية وأساسية ويستخدم من آليات الاقتصاد الحكومي السياسي.

وأردف، أن أهمية تويتر تزايدت خلال السنوات الماضية بسبب استخدامه من جانب حكومات ومسئولين في الإعلان عن القرارات، قائلًا: "ترامب أعلن من قبل أنه لولا تويتر ما أصبح رئيسًا، فهو شريك اساسي في حملة ترامب"، مؤكدًا أن تويتر أقل قابلية للاختراق من مثيلاته في التواصل الاجتماعي، فهو يبيع بيانات ولكن فيس بوك يبيع 10 اضعاف البيانات من تويتر كما أن إعدادات الخصوصية أقل بكتير.

ياسر عبد العزيز التواصل الاجتماعي فيس بوك تيك توك السنوات الماضية حديث القاهرة

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