شيرين عبد الوهاب: انا زي البمب ولسه بخضع للعلاج النفسي

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "انا زى البومب وحلوة خالص .. فيه حد بيحبه ناس كتير كدا وشعوب بتقوم وتقعد فى وسط مشاكلهم فاكرني.. وأنا بتدفي بيكم".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا كويسة بس لسة بخضع لعلاج نفسي.. ولكني بقيت كويسة جدا وباين على صوتي والبركة فيكوا.. وممتنة جدا للناس وعايزة أقولهم أنتوا تعبتوا فيا وعلشاني".

في أول ظهور لها.. شيرين: اتاخدت على خوانة.. وبشكر أخويا لهذا السبب

قالت شيرين عبد الوهاب، خلال أول مداخلة تليفونية لها بعد خروجها من المستشفى الذي كانت محتجزة به للعلاج: "أنا سعيدة.. وصحتي حلوة والحمد لله".

وأضافت: "قضيت أيام صعبة في المستشفى، واتاخدت على خوانة".

وأوضحت شيرين عبد الوهاب،: “مفيش حد تكون كل الناس بتحبه بالشكل ده، ويزعل، أو يكون زعلان”.. مضيفة «وعسي أن تكرهو شيئا وهو خير لكم».