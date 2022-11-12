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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقفت على خط بارليف.. حسين فهمي: الرصاصة لا تزال في جيبي له مكانة خاصة

حسين فهمى
حسين فهمى

أكد النجم حسين فهمي، أن كل الأدوار التي أدها يحبها ولكن دوره في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي له مكانة خاصة في قلبه، قائلا: "دور الضابط اللي مر بالهزيمة وينتصر مهمة في حياتي وكانت شخصية مهمة جدا في حياتي وكانت مختلفة ولها مكانة خاصة".

وكشف الفنان حسين فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن وقوفه على خط بارليف الحقيقي مع زملاؤه الذي قالوا عنه لا يقهر، وبدا عليه التأثر وبكى قائلا: "هذه الفترة أثرت فيا جدا ومريت بتجربة قاسية جدا في النكسة و6 اكتوبر كانت بالنسبة لي الثأر".

وتابع: "انتصار حرب أكتوبر حسيت فيه أني بأخذ بثأري ومكان التصوير والظروف اللي مرينا بيها ومنطقة القناة اللي كلها كانت مدمرة وربنا يحمي بلدنا".
 

حسين فهمي حرب اكتوبر القاهرة والناس التصوير انتصار

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