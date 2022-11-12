الاثنين متشابهين.. فساتين شيرين فى حفل زوجها من حسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد عودتها رسميا لطليقها حسام حبيب.



تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور فساتين شيرين عبد الوهاب اثناء زوجها من حسام حبيب لأول مرة و للمرة الثانية .



الفستان الأول ..

حيث ظهرت شيرين فى المرة الاولى بفستان انيق ومميز بالقماش الشيفون الأبيض السادة ذات الاكمام الطويلة واتسم بفتحة صدر و هو ما جعل فستانها و إطلالتها بسيطة ، ونسقت معه تاج مطرز على الشعر و تركت شعرها الطويل منسدل على كتافيها.





فستان شيرين فى المرة الثانية لعودتها لـ حسام حبيب



وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بفستان أنيق أبيض ستان مكشوف الأكتاف وهو ما كشف عن زيادة وزنها.

من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدل على كتفيها.





وردت على سؤال عمرو أديب عبر برنامجه “مين صاحب فكرة العودة”، لتجيب شيرين: "حسام صاحب الفكرة وهو إللي اقنعني واتكلمنا والحمدلله رجعنا".

وأوضحت: "إحنا كنا في موال كبير وكان معمول لنا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت إللي فات".