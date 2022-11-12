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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يؤدي واجب العزاء لأسرة المهندس مصمم ومنفذ مسجدي المصطفى والصحابة

فودة
فودة

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بأداء واجب العزاء في وفاة المغفور المهندس فؤاد توفيق حافظ، وذلك بالسرادق المقام بنادى شرم الشيخ، ودعا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومشايخ الأوقاف، ولفيف من أهالي شرم الشيخ.

وكان محافظ جنوب سيناء قد أدى صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد المصطفى بشرم الشيخ، وسط المئات من المواطنين و المشيعين.

يشار إلى أن المهندس فؤاد توفيق هو مصمم مسجدي المصطفى والصحابة والمشرف علي تنفيذهما ورفض ان يتقاضى اي أجر  وهما  من أكبر المساجد وأشهرها ويعتبران قبلة لجميع السائحين من جميع أنحاء العالم.


تودع مدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة المهندس فؤاد توفيق مصمم ومنفذ مسجدي الصحابة و المصطفي بالسوق القديم بشرم الشيخ الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض وسط مشاعر من الحزن أصاب سكان شرم الشيخ .
 وشيعت الجنازة  عقب صلاة الجمعة من مسجد الصحابة و دفن بمقابر منطقة الغرقانه بمنطقة نبق 
وقد نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس فؤاد توفيق الذي تبرع بتصميم المسجد بدون أجر مادي وكذلك متابعة التنفيذ حتى تم الانتهاء من المسجد الذي يعتبر تحفة معمارية فريدة و مزار ديني يجذب السياح من كل الجنسيات .

فود. مح

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اللواء خالد فودة اخبار جنوب سيناء فؤاد توفيق عزاء النادى

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