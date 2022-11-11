جامعة سلمان الدولية تفوز بالمراكز الأولي في التحدي الأخضر

خلال العام الثاني من الدراسة..

هنأت جامعة سلمان الدولية برئاسة الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان طلابها بفوزها بثلاث مراكز أولي في مسابقة التحدي الأخضر التي أقيمت بمناسبة استضافة شرم الشيخ لقمة المناخ .

تأتي هذه الجائزة في العام الدراسي الثاني لافتتاح جامعة سلمان الدولية في جنوب سيناء

وكان قد شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي أقيمت في ختام مسابقة "التحدي الآخر للاستدامة" بمركز شنايدر للاستدامة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، وسباستيان ريزرئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، المهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للشئون الحكومية في مصر وشمال شرق أفريقيا.

يشار إلي أن المسابقة الطلابية أقيمت بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وتضمنت مشاركة 27 طالبًا واستمرت على مدار شهرين تقريبًا، وقامت شركة شنايدر اليكتريك للاستدامة

الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، وجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، بإعلان الفائزين

في مسابقة التحدي الاخضر Green Challenge في ختام المسابقة التي استمرت لأكثر من شهرين وذلك بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

حيث تضمنت المسابقة برنامج تدريبي لإمداد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال المجتمعية والتقنيات والخبرات الأساسية، وتحويل أفكارهم وابتكاراتهم لمشروعات ناشئة ومستدامة لخدمة مجتمعاتهم المحلية، بهدف تمكين الطلاب والشباب من مواجهة تحديات المناخ عن طريق تقديم حلول مبتكرة.

وتعليقًا على اختتام مسابقة "التحدي الأخضر للاستدامة"، قال اللواء خالد فودة-محافظ جنوب سيناء: "سعدنا بتنظيم هذه المسابقة الهامة والتي وصلت لمحطتها النهائية بالإعلان عن المشروع الفائز، مشيرا الي إنّ مشاركة طلبة الجامعة في هذه المسابقة وابتكار أفكار وحلول عملية للتعامل مع التحديات المتنوعة في المحافظة، يعزز روح الانتماء لديهم والشعور بأهمية وتأثير المشاركة المجتمعية الفعالة، كما يؤكد من ناحية أخرى على ثقة كبرى الشركات العالمية مثل شنايدر إلكتريك في قدرات وإمكانيات المجتمع المصري على حل مشكلاته بنفسه من خلال قدرات ومواهب أبنائه.

وأكد فودة أن تعاون محافظة جنوب سيناء مع شنايدر إلكتريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظة يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في مصر، خاصة ان هناك تعاون في عدد من مشروعات ومبادرات الاستدامة التي ستستمر لما بعد انتهاء أعمال مؤتمر المناخ بما يعود بفوائد متعددة على المجتمع السيناوي، مثل مبادرة تطوير المحافظة بيئياً وتزويدها بشاحن شنايدر للسيارات الكهربائية وغيرها .

أما بالنسبة لأفكار المشروعات التي تأهلت للتصفيات النهائية للمسابقة تضمنت: إعادة استخدام المياه المستعملة نظام الرش الشمسي في الري، ومعالجة المياه المستعملة وإعادة تدويرها، وتوفير غلاف مبتكر لتحسين عمر البطارية وكفاءتها، وتطبيق إلكتروني لتقليل هدر الطعام وتوفيره لشركات التكنولوجيا الحيوية والمواد ، وإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية تربط بين صانعي الحرف اليدوية البدو بالمستهلكين، وتصميم وتطوير الحلول المتعلقة بالعمران الأخضر للمجتمعات المحلية، وتطوير وتصميم واجهات موفرة للطاقة، ونموذج الطاقة المائية الشمسية الهجينة للحصول على الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، هذا بالإضافة لمشروع تدوير بقايا الغذاء من خلال التطبيقات الذكية، ومشروع لإدارة طاقة البطاريات وتوفير استهلاكها ورفع كفاءتها.

يشار إلي أن المسابقة تأتي كجزء من التزامات شركة شنايدر إلكتريك طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة وحرص الشركة على تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالتدريب المهني، في إطار التزامها الخاص بـ"الأجيال"، لذا تشجع دائمًا على المشاركة والتعلم والتنمية الفردية مدى الحياة.



جامعة سلمان

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