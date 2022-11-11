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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تودع مصمم مسجدي الصحابة والمصطفى .. ومحافظ جنوب سيناء ينعاه

مصمم مسجد الصحابة
مصمم مسجد الصحابة مع وزير الأوقاف

تودع مدينة شرم الشيخ اليوم  الجمعة المهندس فؤاد توفيق  مصمم ومنفذ مسجدي  الصحابة و المصطفى  بالسوق القديم بشرم الشيخ الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض وسط مشاعر من الحزن أصاب سكان شرم الشيخ .


وسوف تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد الصحابة وسوف يدفن بمقابر منطقة الغرقانة بمنطقة نبق.

وقد نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس فؤاد توفيق الذي تبرع بتصميم المسجد بدون أجر مادي وكذلك متابعة التنفيذ حتي تم الانتهاء من المسجد الذي يعتبر تحفة معمارية فريدة و مزار ديني يجذب السياح من كل الجنسيات .

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  أنه سوف يقام العزاء مساء اليوم  الجمعة بقاعة نادي شرم الشيخ الرياضي .

مسجد الصحابة المصمم

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شرم الشيخ مصمم مسجد الصحابة فؤاد توفيق نعي اللواء خالد فودة

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