عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجز السوشيال.. هاشتاج شيرين يتصدر الترند.. فرج عامر: سيف الجزيري يخطط للرحيل من الزمالك والأهلي يجدد عقد ثلاثي الدفاع

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تعليقات صادمة وساخرة.. هاشتاج شيرين يتصدر الترند بعد عودتها لـ حسام حبيب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج شيرين بعد بعودتها للفنان حسام حبيب  و عقد قرانها من جديد .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا و انقسمت  التعليقات بين مؤيد و معارض  كالاتي :

 

فرج عامر: سيف الجزيري يخطط للرحيل من الزمالك في يناير.. تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن خطة سيف الجزيري للرحيل من الزمالك في يناير.

وكتب  فرج عامر عبر حسابة بموقع فيسبوك: سيف الجزيري يبحث عن عرض أوروبي ويملك عرضيين سعوديين ويخطط للرحيل من الزمالك في يناير .

 

فرج عامر : الأهلي يجدد عقد ثلاثي الدفاع

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن تجديد عقد بعض مدافعي الأهلي .

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: الأهلي يجدد عقد مدافعيه ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعه.

من بيروت.. إطلالة رومانسية لـ هنادي مهني برفقة زوجها

شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها بإطلالة جديدة من بيروت، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وخطفت هنادى مهنا أنظار جمهورها بإطلالة رومانسية برفقة زوجها، مما حازت على إعجاب متابعيها.

أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب حسام حبيب عودة شيرين لحسام حبيب المهندس فرج عامر اللاعب سيف الجزيري مدافعي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

فيتوريا يُطيح بـ 11 لاعباً خارج مباراة منتخب مصر وبلجيكا| أسماء مدوية

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات تبدأ بـ 60 ألف جنيه | تفاصيل

طلب الدعاء قبل وفاته.. رحيل إمام مسجد يفجع القلوب في كفر الشيخ

تعرف على حالة الطقس فى الأردن اليوم

حدث ليلاً.. منتخب مصر يعلن موعد انضمام محمد صلاح .. ارتفاع أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 1257 جنيها

نشرة المرأة : الإفراط من تناول القمح أثناء الحمل يسبب الإجهاض.. طريقة عمل البصارة المصرية.. أطعمة تعالج البشرة خلال الشتاء

تأكيد السيسي على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا يتصدر اهتمامات الصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. هنادي مهنا تنشر آخر إطلالاتها في بيروت| شاهد

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين عبدالوهاب تثير الجدل فى كتب كتابها.. صور جديدة

شاهد.. تساقط أمطار داخل مول كبير في المكسيك

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ