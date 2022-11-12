موجز السوشيال.. هاشتاج شيرين يتصدر الترند.. فرج عامر: سيف الجزيري يخطط للرحيل من الزمالك والأهلي يجدد عقد ثلاثي الدفاع

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تعليقات صادمة وساخرة.. هاشتاج شيرين يتصدر الترند بعد عودتها لـ حسام حبيب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج شيرين بعد بعودتها للفنان حسام حبيب و عقد قرانها من جديد .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا و انقسمت التعليقات بين مؤيد و معارض كالاتي :

فرج عامر: سيف الجزيري يخطط للرحيل من الزمالك في يناير.. تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن خطة سيف الجزيري للرحيل من الزمالك في يناير.

وكتب فرج عامر عبر حسابة بموقع فيسبوك: سيف الجزيري يبحث عن عرض أوروبي ويملك عرضيين سعوديين ويخطط للرحيل من الزمالك في يناير .

فرج عامر : الأهلي يجدد عقد ثلاثي الدفاع

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن تجديد عقد بعض مدافعي الأهلي .

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: الأهلي يجدد عقد مدافعيه ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعه.

من بيروت.. إطلالة رومانسية لـ هنادي مهني برفقة زوجها

شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها بإطلالة جديدة من بيروت، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت هنادى مهنا أنظار جمهورها بإطلالة رومانسية برفقة زوجها، مما حازت على إعجاب متابعيها.