الأكبر في العالم|كل ما تريد معرفته عن محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والتي تعد أحد أكبر المشاريع الخضراء بمصر.

يقول الخبراء إن موقع مصر الجغرافي، وطقسها المشمس شبه الدائم، إضافة إلى شواطئها الممتدة على البحر الأحمر، من شأنها أن تساعدها في التحول إلى الطاقة الخضراء البديلة.

وتبذل السلطات المصرية المزيد من الجهود للتحول نحو هذه الطاقة، وربما أبرز هذه الجهود مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.

وتم تصميم المحطة بطريقة يمكن توسيعها في حال ارتفع الطلب على الكهرباء.

ويقع المشروع في قرية بنبان على بعد 35 كيلو شمال أسوان، وعند الانتهاء من المشروع ستصبح المحطة الأكبر في العالم.