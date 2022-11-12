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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالجلد الأسود.. هنادي مهنا تنشر آخر إطلالاتها في بيروت| شاهد

هنادي مهنا
هنادي مهنا

حرصت الفنانة هنادي مهنا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال تواجدها في بيروت.

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خطفت هنادي مهنا الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلونا أسود من الجلد، ونسقت معه توب باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، وجاء التصميم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت هنادي مهنا ببعض المجوهرات والإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، ونالت صورها إعجاب متابعيها على “إنستجرام”.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هنادي مهنا على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

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