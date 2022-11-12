منها الفقر.. الأمم المتحدة تقر 17 هدفا للتنمية المستدامة

قالت الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والكيمياء ب الجامعة المصرية اليابانية إن دول العالم ركزت اهتمامها خلال الفترات الماضية على التنمية الاقتصادية وتحقيق أرباح من خلالها وبعد ذلك انضمت أبعاد جديدة منها الاجتماعى والبيئى والحفاظ على المصادر الطبيعية وأصبح لدينا مثلت يضم أهداف التنمية المستدامة .



وأضافت "جمال الدين " خلال تقرير أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، أن الأمم المتحدة أطلقت فى أواخر 2015 17 هدفا للتنمية المستدامة للعمل بهم خلال الأعوام المقبلة تشمل كافة نواحى الحياة منهم الصحة، التعليم ، القضاء على الفقر وتحسين كافة الأحوال المعيشية بالتزامن مع إطلاق مصر أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال وزارة التخطيط برؤية كاملة فى كافة القطاعات.



وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة المصرية اليابانية ترتكز على أهداف التنمية المستدامة فى كافة الدورات التدريبية التى تقدمها سواء طلبة البكالوريوس ، أو طلبة الماجستير والدكتوراه وهناك تعاون كبير بين مصر واليابان فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإطلاق برامج لمواجهة التغيرات المناخية وإطلاق بعثات دراسية للطلبة المصريين إلى اليابان للاضطلاع على كافة مستجدات ملفات البيئة.