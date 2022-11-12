صحف الإمارات| بيلوسي تؤكد على اهتمام أمريكا بعلاقتها الممتدة مع مصر.. وتوقف مؤقت لوحدات إنتاجية بمصفاة ميناء عبد الله في الكويت.. و روسيا تحظر دخول إخوة بايدن أراضيها

- حارس سابق بسفارة بريطانيا ببرلين يعترف بالتجسس لصالح روسيا

- آبي أحمد: سد النهضة سيكون مصدراً حيوياً للطاقة لإثيوبيا والمنطقة

- تركيا مهددة بالطرد من مجلس أوروبا

- الإمارات ترسل طائرة مساعدات الي نيجيريا

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة البيان الإماراتية؛ تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على الاهتمام الذي توليه بلادها لعلاقاتها الممتدة مع مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الجمعة وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس مؤتمر كوب 27الذي تستضيفه مصر، مع وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة بيلوسي، بحسب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) نسخة منه.

وقال البيان إن الاجتماع تضمن نقاشا مطولا حول موضوعات المياه وقضية سد النهضة، حيث استعرض شكري الجهود المتعددة للدولة المصرية في مجال الحفاظ على مواردها المائية.

كما أكد شكري على الموقف المصري الداعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد وملء وتشغيل السد يحفظ مصالح الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، مشددا على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى الاتفاق المطلوب.

كما أشار المتحدث إلى أن شكري حرص خلال الاجتماع على التأكيد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون المتميز الذي يجمعهما في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبها، أكدت بيلوسي على الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة لعلاقتها الممتدة مع مصر وما يجمعهما من تعاون وتنسيق مشترك في إطار تعزيز الأمن الاقليمي وتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصري، بأن أعضاء الوفد الأمريكي حرصوا على التعرف على الموقف المصري إزاء العديد من القضايا، وفى مقدمتها قضايا تغير المناخ، بما في ذلك توفير تمويل المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار وحماية المجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ والحفاظ على البحار والسواحل.

وأشارت الصحيفة؛ الي أعلان شـركـة البترول الوطنية الكويتية عن تعرُّض عدد من الوحدات الإنتاجية التابعة لمصفاة ميناء عبد الله، مساء اليوم، لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، ما أدى إلى توقفها مؤقتاً عن العمل.

وأوضحت الشـركـة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه يجري العمل على إعادة تشغيل الوحدات بعد إيصال التيار الكهربائي إليها مجدداً.

وأكدت أن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر نتيجة هذا الانقطاع، مشيرةً إلى أنها استمرَّت وفق برنامجها المعتاد.



ولفتت الصحيفة أيضا الي؛ حظر روسيا ، دخول 200 شخصية أمريكية إلى أراضيها، بينهم إخوة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلت وكالة تاس مقتطفات منه اليوم: «رداً على العقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار التي تفرضها إدارة بايدن، ليس ضد المسؤولين الروس فقط، ولكن أيضاً ضد أولئك الذين، لسبب أو لآخر، يعترضون على واشنطن، على أساس المعاملة بالمثل، تم فرض حظر على دخول 200 مواطن أمريكي إلى الأراضي الروسية».

وبحسب «تاس»، شملت القيود الجديدة بعض ممثلي السلطات والمشرعين، وكذلك أقربائهم المقربين، ورؤساء الشركات والمؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، إضافة إلى ممثلي مجتمع الخبراء الذين يدعمون كراهية روسيا ونظام كييف.

وشملت القائمة أيضاً المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، وفاليري أخت الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخويه جيمس وفرانسيس بايدن.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن الشخصيات المدرجة في قائمة الحظر الروسية ممنوعون من دخول أراضي روسيا بشكل دائم.

بينما صحيفة الإمارات اليوم؛ فقد سلطت الضوء علي اعترفات حارس أمن سابق بالسفارة البريطانية في برلين بالتجسس لصالح روسيا ويواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما.

أقر ديفيد بالانتاين سميث (58 عاماً) بالذنب في ثماني تهم بموجب قانون الأسرار الرسمية.

قال ممثلو الادعاء إنه قدم الملحق العسكري الروسي في برلين، للميجور جنرال سيرغي تشوكوروف، معلومات بشأن أنشطة وهويات وعناوين وأرقام هواتف موظفي الخدمة المدنية البريطانيين.

كما جمع سميث معلومات استخباراتية بعضها يصنف على أنه سري بشأن إدارة وتصميم السفارة، والتي قال ممثلو الادعاء إنها ستكون مفيدة "لعدو، بالتحديد دولة روسيا".

اقر سميث بالذنب أثناء جلسة استماع الأسبوع الماضي في المحكمة الجنائية المركزية بلندن.

قال ممثلو الادعاء إن سميث كان مدفوعاً بكراهيته لبريطانيا وسفارتها، حيث عمل ثماني سنوات، وعبر عن تعاطفه مع السلطات الروسية.

من جانيه، قال ماثيو رايدر، محامي سميث إن موكله نفى وصف ممثلي الادعاء بشأن "سبب ما فعله وخطورته".

وأضاف أن سميث أنه لم تكن لديه "نية سيئة تجاه المملكة المتحدة".

وألقت الشرطة الألمانية القبض على سميث في منزله في بوتسدام جنوب غرب برلين في أغسطس 2021 وتم ترحيله إلى المملكة المتحدة في أبريل.

من المقرر أن يصدر حكم بحقه في وقت لاحق، ويواجه حكما بالسجن لفترة قد تصل الى 14 عاماً كحد أقصى.

وأشارت الصحيفة الي؛ أعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن من المتوقع أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدراً حيوياً للطاقة لإثيوبيا والمنطقة.

وأوضح أحمد، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية، أنه على الرغم من إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة في إثيوبيا والبنية التحتية الكبيرة للتوليد والنقل، إلا أنه لا يزال معدل الوصول إلى الكهرباء في البلاد أقل من 50%.

ولفت إلى أنه "بروح تعزيز الشراكة والتعاون، تقوم إثيوبيا بتصدير مصادر الطاقة الخضراء إلى البلدان المجاورة، مما يدل على التزامنا بربط البلدان من خلال الشبكة المترابطة الناشئة في شرق إفريقيا للطاقة".

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته في مؤتمر المناخ أن "إفريقيا هي الأكثر عرضة لتغير المناخ، في حين أنها مسؤولة عن أقل من 5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ونحو 17% من إجمالي سكان العالم".

كما لفتت الصحيفة الي تصريحات شبكة "يوراكتيف" الأوروبية التي أكدت فيها إن تركيا تواجه تهديدا بالطرد من مجلس أوروبا لعدم امتثالها لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 الخاص بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

ووفقاً لشبكة "آر تي" الروسية، فقد كشف موقع "يوراكتيف" أن لجنة وزارية تابعة لمجلس أوروبا باشرت بإجراءات قانونية ضد أنقرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وقد تم التأكيد في إطارها على أهمية الحوار مع سلطات البلاد، لكن عدم تجاوب تركيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبعادها أو تعليق عضويتها في المنظمة.

تظهر بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا صدر بحقها 3820 قراراً خلال الفترة ما بين عامي 1959 إلى 2021، منها 3385 قرارا يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا هو أعلى مؤشر بين جميع دول مجلس أوروبا.

كما اهتمت صحيفة الوطن الإماراتية بإرسال دولة الإمارات إلى العاصمة النيجيرية أبوجا طائرة مساعدات تحمل 31 طناً من الإمدادات لإغاثة المناطق والأهالي المتضررين من الفيضانات التي شهدتها نيجيريا مؤخراً وأثّرت على 34 ولاية من أصل 36 وتسبّبت بأضرار جسيمة للبنية التحتية وللأراضي الزراعية.

كما أشارت الصحيفة الي ‏‎اعلان شيرين عبدالوهاب عودتها رسميا إلى ‎حسام حبيب والتنازل عن جميع القضايا ضد شقيقها ‎محمد عبد الوهاب